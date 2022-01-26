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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Блінкен зробив кілька суперечливих заяв щодо евакуації американців з України

Блінкен зробив кілька суперечливих заяв щодо евакуації американців з України

Київ • УНН

 • 20217 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. США дали своїм громадянам рекомендації покинути Україну. Однак це нібито не означає, що Росія незабаром почне вторгнення. Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає кореспондент УНН.

Цитата

“На початку тижня я доручив американським співробітникам і членам сімей дипломатичних представництв евакуюватися з України. Це рішення, яке було засноване тільки на одному факторі - забезпечити безпеку наших колег і їх сімей. Враховуючи масове нарощування військової присутності Росії на кордоні з Україною, що явно свідчить про підготовку до вторгнення — це можуть бути дуже розумні заходи", — розповів Блінкен.

Деталі

У той же час він зазначив, що посольство в Києві залишається відкритим.

Блінкен повідомив, що в США порадили громадянам не їздити в Україну на випадок дестабілізації подальшої ситуації.

Крім того, Блінкен сказав, що рекомендації американцям покинути Україну не означають, що США впевнені, що Росія почне вторгнення.

Доповнення

Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від'їзд державних службовців Сполучених Штатів і зобов'язав виїхати членів їх сімей з посольства в Києві.

Перед цим повідомлялося, що через загрозу вторгнення російських військ в Україну, США хочуть евакуювати сім'ї американських дипломатів з країни.

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