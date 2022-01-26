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Блинкен сделал несколько противоречивых заявлений по поводу эвакуации американцев из Украины

Блинкен сделал несколько противоречивых заявлений по поводу эвакуации американцев из Украины

Киев • УНН

 • 20208 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. США дали своим гражданам рекомендации покинуть Украину. Однако это якобы не означает, что Россия вскоре начнет вторжение. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает корреспондент УНН.

Цитата

“В начале недели я поручил американским сотрудникам и членам семей дипломатических представительств эвакуироватся с Украины. Это решение, которое было основано только на одном факторе — обеспечить безопасность наших коллег и их семей. Учитывая массовое наращивание военного присутствия России на границе с Украиной, что явно свидетельствует к подготовке к вторжению — это могут быть очень разумные меры”, — рассказал Блинкен.

Детали

В то же время он отметил, что посольство в Киеве остояться открытым.

Блинкен сообщил, что в США посоветовали гражданам не ездить в Украину на случай дестабилизации дальнейшей ситуации.

Кроме того, Блинкен сказал, что рекомендации американцам покинуть Украину не означают, что США уверены, что Россия начнет вторжение.

Дополнение

Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд государственных служащих Соединенных Штатов и обязал выехать членов их семей из посольства в Киеве

Перед этим сообщалось, что из-за угрозы вторжения российских войск в Украину, США хотят эвакуировать семьи американских дипломатов из страны.

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