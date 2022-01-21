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США хотят эвакуировать семьи американских дипломатов из Украины из-за угрозы вторжения России - Bloomberg

США хотят эвакуировать семьи американских дипломатов из Украины из-за угрозы вторжения России - Bloomberg

Киев • УНН

 • 25074 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Из-за угрозы вторжения российских войск в Украину, США хотят эвакуировать семьи американских дипломатов из страны. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, Вашингтон обсуждает такую возможность, передает УНН.

Детали

По информации ведомства, США рассматривают возможность эвакуации семей дипломатов в приказном порядке.

Однако персонал, занятый не в основной деятельности, сможет покинуть Украину добровольно.

Отмечается, что соответствующее объявление может прийти в течение нескольких дней.

В то же время источник добавляет, что решение об эвакуации не означает, что США уверены во вторжении РФ в Украину.

Контекст

Ранее американское издание The New York Times со ссылкой на представителя украинских спецслужб сообщило, что Россия начала эвакуировать дипломатов и их семьи из Украины.

По мнению американских и украинских чиновников, сокращение численности посольства России может быть “отчасти пропагандой, отчасти подготовкой к надвигающемуся конфликту или отчасти уловкой”.

Украинские Национальные Новости

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