США хочуть евакуювати сім'ї американських дипломатів з України через загрозу вторгнення Росії - Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Через загрозу вторгнення російських військ в Україну, США хочуть евакуювати сім'ї американських дипломатів з країни. Як повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела, Вашингтон обговорює таку можливість, передає УНН.
Деталі
За інформацією відомства, США розглядають можливість евакуації сімей дипломатів у наказовому порядку.
Однак персонал, зайнятий не в основній діяльності, зможе покинути Україну добровільно.
Зазначається, що відповідне оголошення може прийти протягом декількох днів.
У той же час, джерело додає, що рішення про евакуацію не означає, що США упевнені у вторгненні РФ в Україну.
Контекст
Раніше американське видання The New York Times з посиланням на представника українських спецслужб повідомило, що Росія почала евакуювати дипломатів і їх сім'ї з України.
На думку американських і українських чиновників, скорочення чисельності посольства Росії може бути "почасти пропагандою, почасти підготовкою до конфлікту, що насувається, або почасти вивертом".