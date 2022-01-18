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Росія почала евакуювати сім'ї дипломатів з України - NYT

Росія почала евакуювати сім'ї дипломатів з України - NYT

Київ • УНН

 • 31466 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Ще до початку переговорів зі США та НАТО минулого тижня Росія почала потроху вивозити своїх дипломатів з посольства в Києві. Про це повідомляє газета The New York Times із посиланням на високопоставленого співробітника українських спецслужб, пише УНН.

Деталі

Так, за словами джерела, 5 січня 18 людей — переважно діти та дружини російських дипломатів — сіли в автобуси і вирушили до 15-годинної поїздки додому до Москви.

Після цього, як повідомляється, ще близько 30 людей з дипустанов у Києві та у Львові залишили Україну.

Дипломатам у двох інших російських консульствах наказали підготуватися до виїзду з країни, сказав співробітник спецслужби.

На думку американських і українських чиновників, скорочення чисельності штату посольства Росії може бути “частково пропагандою, частково підготовкою до конфлікту, що насувається, або частково хитрощами”, пише видання.

Контекст

Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов наприкінці минулого року повідомляв, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляє, що чисельність російських військ на кордоні з Україною останніми тижнями залишалася стабільною, проте президент РФ Володимир Путін почав робити кроки з перекидання на місця військових вертольотів.

Адміністрація Байдена заявила 14 січня, що російські сили готують потенційні диверсійні операції проти своїх власних сил та фабрикують провокації у соціальних мережах, щоб виправдати вторгнення в Україну у разі невдачі дипломатії. Уряд Путіна заздалегідь підготував оперативників, навчених ведення бойових дій у міських умовах та використання вибухових речовин, можливо для диверсій проти російських сил в Україні або поблизу неї, заявили в п’ятницю представники адміністрації.

США є інформація, яка свідчить про те, що Росія “активно працює над створенням приводу для потенційного вторгнення”, заявив представник Пентагону Джон Кірбі. Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що російське вторгнення, якщо воно відбудеться, “може розпочатися із середини січня до середини лютого”.

Головна вимога Путіна полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

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