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В Україні схвалили кандидата на пост посла США - CBS News

В Україні схвалили кандидата на пост посла США - CBS News

Київ • УНН

 • 20717 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. В Україні схвалили кандидата на пост посла США. Американська сторона запропонувала на посаду Бріджіт Брінк. Про це повідомляє УНН з посиланням на CBS News.

Деталі 

Зараз Брінк є послом в Словаччині. Цю посаду вона займає з 2019 року. Раніше Брінк працювала в Раді національної безпеки США.

Наразі Україна готує офіційні документи для Держдепартаменту, як тільки вони будуть отримані, адміністрація Байдена повинна повідомити про це Конгрес. Держсекретар Ентоні Блінкен обговорив кандидатуру Брінк з українськими офіційними особами цього місяця під час свого візиту до Києва.

Доповнення

З травня 2019 року посада глави посольства США в Києві залишається вакантною, коли попередній посол Марі Йованович була відкликана до Вашингтона. Йованович отримала призначення в Україну в 2016 році ще за каденції 44-го президента США Барака Обами. У травні 2019 року вона покинула посаду на особисту вимогу тодішнього глави держави Дональда Трампа, він звинуватив її в нелояльності.

Нагадаємо 

Раніше повідомлялось, що Байден обрав нового посла в Україні.

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