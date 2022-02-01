В Україні схвалили кандидата на пост посла США - CBS News
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. В Україні схвалили кандидата на пост посла США. Американська сторона запропонувала на посаду Бріджіт Брінк. Про це повідомляє УНН з посиланням на CBS News.
Деталі
Зараз Брінк є послом в Словаччині. Цю посаду вона займає з 2019 року. Раніше Брінк працювала в Раді національної безпеки США.
Наразі Україна готує офіційні документи для Держдепартаменту, як тільки вони будуть отримані, адміністрація Байдена повинна повідомити про це Конгрес. Держсекретар Ентоні Блінкен обговорив кандидатуру Брінк з українськими офіційними особами цього місяця під час свого візиту до Києва.
Доповнення
З травня 2019 року посада глави посольства США в Києві залишається вакантною, коли попередній посол Марі Йованович була відкликана до Вашингтона. Йованович отримала призначення в Україну в 2016 році ще за каденції 44-го президента США Барака Обами. У травні 2019 року вона покинула посаду на особисту вимогу тодішнього глави держави Дональда Трампа, він звинуватив її в нелояльності.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що Байден обрав нового посла в Україні.