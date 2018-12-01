В Украине отменили ряд авиарейсов из-за непогоды
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Из-за неблагоприятных погодных условий авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменила 7 внутренних рейсов. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании в Facebook, передает УНН.
"Информируем об отмене следующих рейсов по погодным условиям: PS046 Херсон - Киев от 1 декабря, PS079 Киев - Ивано-Франковск от 1 декабря, PS080 Ивано-Франковск - Киев от 1 декабря, PS087 Киев - Запорожье от 1 декабря, PS088 Запорожье - Киев от 1 декабря, PS099 Киев - Винница от 1 декабря, PS100 Винница - Киев от 2 декабря", - сообщили в компании.
Напомним, ранее в аэропорту "Борисполь" сообщили, что из-за непогоды в расписании авиарейсов возможны изменения.
Осадки вызвали задержки рейсов в международном аэропорту "Киев" (Жуляны).
Также напомним, один из поездов-экспрессов, которые со вчерашнего дня курсируют по маршруту "Железнодорожный вокзал "Киев" - аэропорт "Борисполь" и обратно, уже на второй день после запуска сломался.