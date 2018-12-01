В Україні скасували низку авіарейсів через негоду
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Через несприятливі погодні умови авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" скасувала 7 внутрішніх рейсів. Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії у Facebook, передає УНН.
"Інформуємо про скасування наступних рейсів за погодних умов: PS046 Херсон – Київ від 1 грудня, PS079 Київ - Івано-Франківськ від 1 грудня, PS080 Івано-Франківськ - Київ від 1 грудня, PS087 Київ - Запоріжжя від 1 грудня, PS088 Запоріжжя - Київ від 1 грудня, PS099 Київ - Вінниця від 1 грудня, PS100 Вінниця - Київ від 2 грудня", - повідомили в компанії.
Нагадаємо, раніше в аеропорту "Бориспіль" повідомили, що через негоду в розкладі авіарейсів можливі зміни.
Опади спричинили затримки рейсів у міжнародному аеропорту "Київ" (Жуляни).
Також нагадаємо, один з поїздів-експресів, які відучора курсують маршрутом "Залізничний вокзал "Київ" - аеропорт "Бориспіль" і назад, уже на другий день після запуску зламався.