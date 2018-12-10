В Украине растаможили первую тысячу авто на "евробляхах"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. На сегодня в Украине растаможили тысячу автомобилей в иностранной регистрации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Государственной фискальной службы.
"Черновицкая таможня ДФС осуществила таможенное оформление тысячного автомобиля на "еврономерах". Это был легковой транспортное средство марки Nissan Qashqai + 2 2011 выпуска", – говорится в сообщении.
Таможенная стоимость автомобиля составляла более 194,6 тыс грн. В госбюджет гражданин уплатил почти 87,9 тыс грн.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За год "евробляхи" более 11 тысяч раз попадали в ДТП
Отмечается, что в целом с 26 ноября по 10 декабря 2018 года, то есть с момента первого оформления автомобиля на "еврономерах" по новым правилам, в бюджет перечислено 65,8 млн грн, при этом экономия граждан составила 38,6 млн грн.
Как сообщал УНН, 25 ноября вступили в силу законы №8487 и №8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранном регистрации.
Отметим, после подписания Президентом Петром Порошенко законов по "евроблях" владельцы автомобилей на "еврономерах" вышли на акции на границе. 28 ноября, все подъездные пути, ведущие к пунктам пропуска на западной границе и которые были заблокированы протестующими, полностью разблокированы.