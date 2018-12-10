В Україні розмитнили першу тисячу авто на "євробляхах"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Станом на сьогодні в Україні розмитнили тисячу автомобілів на іноземній реєстрації. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Державної фіскальної служби.
"Чернівецька митниця ДФС здійснила митне оформлення тисячного автомобіля на "єврономерах". Це був легковий транспортний засіб марки Nissan Qashqai +2 2011 року випуску", – йдеться в повідомленні.
Митна вартість автомобіля становила понад 194,6 тис грн. До держбюджету громадянин сплатив майже 87,9 тис грн.
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Зазначається, що загалом з 26 листопада по 10 грудня 2018 року, тобто з моменту першого оформлення автомобіля на "єврономерах" за новими правилами, до бюджету перераховано 65,8 млн грн, при цьому економія громадян склала 38,6 млн грн.
Як повідомляв УНН, 25 листопада набули чинності закони №8487 і №8488 про акцизи на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.
Зазначимо, після підписання Президентом Петром Порошенком законів щодо "євроблях" власники автомобілів на "єврономерах" вийшли на акції на кордоні. 28 листопада, усі під’їзні шляхи, які ведуть до пунктів пропуску на західному кордоні і які були заблоковані протестувальниками, повністю розблоковані.