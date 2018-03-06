В Украине реформировано 173 государственных и коммунальных печатных СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. По состоянию на 6 марта в Украине реформировано 173 государственных и коммунальных средств массовой информации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госкомтелерадио.
Так, с 728 коммунальных и государственных печатных средств массовой информации реформировано 173. Лидерами процесса реформирования является Сумская область (50% от количества изданий), Винницкая область (46%), Черниговская (46%), Тернопольская область (42%).
Медленно идет процесс реформирования в Киевской области (с 39 изданий реформировано только 1), Львовской области (с 42 реформирована 2), Полтавской области (с 30 - только 3). В Закарпатской области ни одно из 17 изданий еще не реформировано.
Напомним, по состоянию на середину февраля разрешения на ввоз в Украину выдано почти 10,5 тысячи наименований книг из государства-агрессора и ОРДЛО одновременно предоставлено 259 отказов в выдаче разрешений.