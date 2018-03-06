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В Україні реформовано 173 державних і комунальних друкованих ЗМІ

В Україні реформовано 173 державних і комунальних друкованих ЗМІ

Київ • УНН

 • 9822 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Станом на 6 березня в Україні реформовано 173 державних і комунальних засобів масової інформації. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Держкомтелерадіо.

Так, з 728 комунальних та державних друкованих засобів масової інформації реформовано 173. Лідерами процесу реформування є Сумська область (50% від кількості видань), Вінницька область (46%), Чернігівська (46%), Тернопільська область (42%).

Повільно триває процес реформування в Київській області (з 39 видань реформовано лише 1), Львівській області (з 42 реформовано 2), Полтавській області (з 30 — лише 3). У Закарпатській області жодне з 17 видань ще не реформовано.

Нагадаємо, станом на середину лютого дозволи на ввезення до України видано на майже 10,5 тисячі найменувань книг з держави-агресора і ОРДЛО, водночас надано 259 відмов у видачі дозволів.

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