В Украине проводят более 200 одновременных обысков в военкоматах - Офис Генпрокурора

Цитата

"Правоохранители обнаружили масштабные коррупционные схемы почти во всех регионах страны. Предварительные данные свидетельствуют о вероятной причастности к ним должностных лиц военкоматов, ВВК и МСЭК. Сейчас проводятся более 200 одновременных обысков во всех регионах страны в помещениях ТЦК, МСЭК и ВВК", - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщается, правоохранители осуществляют комплексное исследование функционирования ЦК, МСЭК и ВВК на территории всего государства.

По данным следствия, за неправомерную выгоду служащие помогали гражданам оформлять инвалидность или признавать их временно непригодными к службе. Это позволяло отсрочить или избежать призыва на военную службу.

По каждому факту начаты уголовные производства, в частности по злоупотреблению властью или служебным положением (ст. 364 УК Украины).

Напомним

ГБР сообщило, что проводит следственные действия в военкоматах и ВВК для выявления фактов коррупции, возбуждены уголовные производства. Как отметили в ГБР, сегодня обыски в ряде военно-врачебных комиссиях Винницкой, Черкасской и Киевской областей, а на прошлой неделе были в Одесской, Херсонской и Николаевской областях.