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В Україні проводять понад 200 одночасних обшуків у військкоматах - Офіс Генпрокурора

В Україні проводять понад 200 одночасних обшуків у військкоматах - Офіс Генпрокурора

Київ • УНН

 • 795446 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Правоохоронці проводять понад 200 одночасних обшуків територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки, військово-лікарських та медико-соціальних експертних комісій на території всієї держави, повідомили в Офісі Генпрокурора та Національній поліції, пише УНН.

Цитата

"Правоохоронці виявили масштабні корупційні схеми майже у всіх регіонах країни. Попередні дані свідчать про ймовірну причетність до них службових осіб військкоматів, ВЛК та МСЕК. Наразі проводяться понад 200 одночасних обшуків у всіх регіонах країни у приміщеннях ТЦК, МСЕК і ВЛК", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Як повідомляється, правоохоронці здійснюють комплексне дослідження функціонування ЦК, МСЕК і ВЛК на території всієї держави.

За даними слідства, за неправомірну вигоду службовці допомагали громадянам оформлювати інвалідність або визнавати їх тимчасово непридатними до служби. Це дозволяло відтерміновувати чи уникнути призову на військову службу.

За кожним фактом розпочато кримінальні провадження, зокрема щодо зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК України).

Нагадаємо

ДБР повідомило, що проводить слідчі дії у військкоматах та ВЛК для виявлення фактів корупції, порушені кримінальні провадження. Як зазначили у ДБР, сьогодні обшуки у низці військово-лікарських комісіях Вінницької, Черкаської та Київської областей, а минулого тижня були в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях.

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