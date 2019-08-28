В Украине предлагают изменить условия приема в вузы
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Минимальные изменения в сроках вступительной кампании, большее внимание к поступающим с особыми образовательными потребностями, распространение практики подачи заявлений через электронные кабинеты. Эти и другие новации вошли в проект Условий приема в вузы на 2020 год, опубликованном сегодня на сайте Министерства образования и науки, передает УНН.
"Документ содержит много интересных и полезных новаций, которые сделают систему еще более прозрачной и эффективной. Например, в этом году мы успешно провели единственный конкурс с Министерством здравоохранения, в следующем году присоединяется также Государственная фискальная служба", - отметила министр образования и науки Лилия Гриневич.
Например, в проекте основных изменений есть положение, что поступающие на базе 11-ти классов смогут подать на бюджет 5 заявлений на любое количество специальностей.
Также для вступления или перевода на бюджет минимальный конкурсный балл поступающего должно быть не менее 125.
Кроме того, для поступления впервые будут принимать сертификаты ВНО 4 лет: 2017 (кроме иностранных языков), 2018, 2019 и 2020 годов по всем предметам.
Напомним, родители получат больше возможностей для обучения детей дома.