В Україні пропонують змінити умови прийому до вишів

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Мінімальні зміни в строках вступної кампанії, більша увага до вступників з особливими освітніми потребами, поширення практики подачі заяв через електронні кабінети. Ці та інші новації увійшли в проект Умов прийому до вишів на 2020 рік, опублікованому сьогодні на сайті Міністерства освіти і науки, передає УНН.

"Документ містить багато цікавих та корисних новацій, які зроблять систему ще прозорішою та ефективнішою. Наприклад, цьогоріч ми успішно провели єдиний конкурс з Міністерством охорони здоров'я, наступного року приєднується також Державна фіскальна служба", - зазначила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Наприклад, у проекті основних змін є положення, що вступники на базі 11-ти класів зможуть подати на бюджет 5 заяв на будь-яку кількість спеціальностей.

Також для вступу або переведення на бюджет мінімальний конкурсний бал вступника має бути не менш як 125.

Окрім того, для вступу вперше прийматимуть сертифікати ЗНО 4 років: 2017 (окрім іноземних мов), 2018, 2019 та 2020 років з усіх предметів.

Нагадаємо, батьки отримають більше можливостей для навчання дітей вдома.

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