В Україні пропонують змінити умови прийому до вишів

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Мінімальні зміни в строках вступної кампанії, більша увага до вступників з особливими освітніми потребами, поширення практики подачі заяв через електронні кабінети. Ці та інші новації увійшли в проект Умов прийому до вишів на 2020 рік, опублікованому сьогодні на сайті Міністерства освіти і науки, передає УНН.