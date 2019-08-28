В Україні пропонують змінити умови прийому до вишів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Мінімальні зміни в строках вступної кампанії, більша увага до вступників з особливими освітніми потребами, поширення практики подачі заяв через електронні кабінети. Ці та інші новації увійшли в проект Умов прийому до вишів на 2020 рік, опублікованому сьогодні на сайті Міністерства освіти і науки, передає УНН.
"Документ містить багато цікавих та корисних новацій, які зроблять систему ще прозорішою та ефективнішою. Наприклад, цьогоріч ми успішно провели єдиний конкурс з Міністерством охорони здоров'я, наступного року приєднується також Державна фіскальна служба", - зазначила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.
Наприклад, у проекті основних змін є положення, що вступники на базі 11-ти класів зможуть подати на бюджет 5 заяв на будь-яку кількість спеціальностей.
Також для вступу або переведення на бюджет мінімальний конкурсний бал вступника має бути не менш як 125.
Окрім того, для вступу вперше прийматимуть сертифікати ЗНО 4 років: 2017 (окрім іноземних мов), 2018, 2019 та 2020 років з усіх предметів.
Нагадаємо, батьки отримають більше можливостей для навчання дітей вдома.