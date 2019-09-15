В Украине проходит марш в защиту животных
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В Украине сегодня проходит марш в защиту животных от издевательств, который стартовал в Киеве в 12:00. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook гуманистического движения UAnimals.
"Уже в третий раз по инициативе гуманистического движения UAnimals в крупнейших городах страны жители пройдут маршем с призывом защитить животных от цирковых издевательств и дельфинариев, притравочних станций, пушных ферм, тестирований и других живодеров", - говорится в сообщении.
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Участие в марше за животных должны принять 24 города Украины. В 12:00 Всеукраинский марш начался в Киеве, а по состоянию на 13:30 присоединились Кропивницкий, Луцк, Краматорск, Николаев, Черновцы, Чернигов, Хмельницкий, Житомир, Днепр, Ивано-Франковск и Львов.
Напомним, остановить издевательство над животными хотят регистр.