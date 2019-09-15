В Україні проходить марш на захист тварин
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. В Україні сьогодні проходить марш на захист тварин від знущань, який стартував у Києві о 12:00. Про це передає УНН із посиланням на сторінку Facebook гуманістичного руху UAnimals.
“Вже втретє за ініціативи гуманістичного руху UAnimals в найбільших містах країни мешканці пройдуть маршем із закликом захистити тварин від циркових знущань і дельфінаріїв, притравочних станцій, хутрових ферм, тестувань та інших живодерів”, — йдеться в повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суд заборонив у столиці пересувні цирки з тваринами
Участь у марші за тварин мають взяти 24 міста України. О 12:00 Всеукраїнський марш розпочався у Києві, а станом на 13:30 долучилися Кропивницький, Луцьк, Краматорськ, Миколаїв, Чернівці, Чернігів, Хмельницький, Житомир, Дніпро, Івано-Франківськ та Львів.
Нагадаємо, зупинити знущання з тварин хочуть ідентифікаційним реєстром.