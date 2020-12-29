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В Украине премировать 20 учеников с высоким баллом ВНО

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. Правительство одобрило проект указа Президента Украины Владимира Зеленского о введении ежегодной премии участникам внешнего независимого оценивания по самым высоким результатом. Речь идет о 20 премий в размере 5 тысяч гривен каждая. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки, информирует УНН.

В Украине премировать 20 учеников с высоким баллом ВНО

“Необходимо поощрять и материально поддерживать одаренных учеников, которые своими достижениями в учебе способствуют повышению авторитета нашего государства на международной арене и подтверждают высокий уровень образования в Украине. Об этом заявил Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, комментируя необходимость введения ежегодной Премии участникам ВНО по самым высоким результатом”, — сообщили в министерстве.

Отмечается, что 28 декабря 2020 года Кабинет Министров Украины одобрил проект Указа Президента Украины о Премии участникам внешнего независимого оценивания, которые получили полное общее среднее образование и получили максимальное количество баллов по результатам ВНО. В соответствии с Регламентом КМУ, проект Указа будет передан на подпись Президенту Украины.

“Проект документа предполагается основания 20 ежегодных премий, которые будут выплачиваться единовременно. Каждая Премия составит 5 тысяч гривен. Премии будут назначаться в соответствии с результатами ВНО участников, набравших 200 баллов по двум и более учебным предметам”, — подытожили в МОН.

Напомним, с 5 по 19 января 2021 года продлится регистрация на пробное ВНО-2021. Так, участники смогут выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО.

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