В Україні преміюватимуть 20 учнів із найвищим балом ЗНО

“Необхідно заохочувати та матеріально підтримувати обдарованих учнів, які своїми досягненнями у навчанні сприяють підвищенню авторитету нашої держави на міжнародній арені та засвідчують високий рівень освіти в Україні. На цьому наголосив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, коментуючи необхідність запровадження щорічної Премії учасникам ЗНО з найвищим результатом”, — повідомили в міністерстві.

Зазначається, що 28 грудня 2020 року Кабінет Міністрів України схвалив проєкт Указу Президента України про Премію учасникам зовнішнього незалежного оцінювання, які здобули повну загальну середню освіту та отримали максимальну кількість балів за результатами ЗНО. Відповідно до Регламенту КМУ, проєкт Указу буде переданий на підпис Президенту України.

“Проєктом документа передбачається заснування 20 щорічних премій, які виплачуватимуться одноразово. Кожна Премія становитиме 5 тисяч гривень. Премії призначатимуться відповідно до результатів ЗНО учасників, які набрали 200 балів із двох і більше навчальних предметів”, — підсумували в МОН.

Нагадаємо, з 5 по 19 січня 2021 року триватиме реєстрація на пробне ЗНО-2021. Так, учасники зможуть обрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО.