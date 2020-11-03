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В Украине нужно восстановить собственное производство вакцин — Голубовская

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Украине нужно восстановить собственное производство вакцин, чтобы не зависеть от иностранных. Об этом в эфире телеканала “112 Украина” сказала врач-инфекционист Ольга Голубовская, передает УНН.

“Нужно восстановить собственное производство вакцин. Оно у нас было одним из лучших. Чтобы мы ни от кого не зависели — ни от РФ, ни от США”, — подчеркнула она.

Голубовская отметила, что антитела у человека, который переболел COVID-19, через некоторое время исчезают, но это не значит, что нет никакого иммунитета.

Врач рассказала, когда возможно усиление ограничительных мер из-за COVID-19 в Украине.

Она также считает, что официальная статистика по количеству больных коронавирусом не соответствует действительности, таких людей гораздо больше.

Как сообщал УНН, по словам главы Минздрава Максима Степанова, украинская вакцина от коронавируса может появиться уже через год.

Украинские Национальные Новости

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