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В Україні потрібно відновити власне виробництво вакцин — Голубовська

В Україні потрібно відновити власне виробництво вакцин — Голубовська

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. В Україні потрібно відновити власне виробництво вакцин, щоб не залежати від іноземних. Про це в ефірі телеканалу “112 Україна” сказала лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська, передає УНН.

“Потрібно відновити власне виробництво вакцин. Воно у нас було одним з найкращих. Щоб ми ні від кого не залежали — ні від РФ, ні від США”, — наголосила вона.

Голубовська зазначила, що антитіла у людини, яка перехворіла на COVID-19 через певний час зникають, але це не означає, що немає ніякого імунітету.

Лікар розповіла, коли можливе посилення обмежувальних заходів через COVID-19 в Україні.

Вона також вважає, що офіційна статистика щодо кількості хворих на коронавірус не відповідає дійсності, таких людей значно більше.

Як повідомляв УНН, за словами глави МОЗ Максима Степанова, українська вакцина від коронавірусу може з'явитися вже через рік.

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