В Украине посеяли уже почти 3,7 млн га озимых
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. В Украине посеяно почти 3,7 млн га озимых культур, сообщили в Минагрополитики, пишет УНН.
Детали
"Почти 3,7 млн га озимых культур уже посеяли аграрии по всем регионам Украины", - говорится в сообщении.
Сев озимых зерновых культур, как сообщается, проведен на площади 2 583 тыс. га, из которых пшеницы посеяно 2 352 тыс. га, ячменя — 171 тыс. га, ржи — 60 тыс. га.
Больше всего озимых зерновых культур посеяли аграрии Сумской области – 97% к прогнозу. Лидером по севу пшеницы является Днепропетровская область (271,3 тыс. га), ячменя — Николаевская область (25 тыс. га), ржи — Волынь (13 тыс. га), указали в ведомстве.
За предыдущую неделю посеяно 680 тыс. га озимых зерновых.
Сельхозтоваропроизводители всех областей Украины, как указано, завершают сев озимого рапса, которого посеяно 1 111 тыс. га. Больше всего — в Днепропетровской (117,3 тыс. га) и Одесской областях (103,6 тыс. га).
За предыдущую неделю посеяно 24 тыс. га озимого рапса.
Напомним
Минагрополитики прогнозирует урожай в этом году на уровне более 79 млн тонн. Это на 10% больше, чем было в прошлом году. Уже намолочено по состоянию на сегодня 46 млн тонн зерновых и масличных культур. Для внутренних нужд нам достаточно около 25% собранного зерна, остальное нужно экспортировать, отметил премьер Денис Шмыгаль.