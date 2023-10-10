В Україні посіяли вже майже 3,7 млн га озимих

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"Майже 3,7 млн га озимих культур вже посіяли аграрії по всіх регіонах України", - ідеться у повідомленні.

Сівбу озимих зернових культур, як повідомляється, проведено на площі 2 583 тис. га, з яких пшениці посіяно 2 352 тис. га, ячменю — 171 тис. га, жита — 60 тис. га.

Найбільше озимих зернових культур посіяли аграрії Сумщини – 97% до прогнозу. Лідером із сівби пшениці є Дніпропетровщина (271,3 тис. га), ячменю — Миколаївщина (25 тис. га), жита — Волинь (13 тис. га), вказали у відомстві.

За попередній тиждень посіяно 680 тис. га озимих зернових.

Сільгосптоваровиробники всіх областей України, як вказано, завершують сівбу озимого ріпаку, якого посіяно 1 111 тис. га. Найбільше — на Дніпропетровщині (117,3 тис. га) та Одещині (103,6 тис. га).

За попередній тиждень посіяно 24 тис. га озимого ріпаку.

Нагадаємо

Мінагрополітики прогнозує цьогорічний урожай на рівні понад 79 млн тонн. Це на 10% більше, ніж було минулого року. Уже намолочено станом на сьогодні 46 млн тонн зернових та олійних культур. Для внутрішніх потреб нам достатньо близько 25% зібраного зерна, решту потрібно експортувати, зазначив Прем'єр Денис Шмигаль.