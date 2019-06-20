В Украине более 200 частных детсадов

"По состоянию на 1 января 2019 года в Украине насчитывается почти 14,9 тыс. учреждений дошкольного образования. Из них 14,666 - коммунальной формы собственности (находятся в сфере управления МОН), 201 - частной формы собственности", - говорится в ответе.

Напомним, в Украине более 200 школ - частные.

Добавим, школам разрешили организовывать для детей сетевую форму получения школьного образования - это позволит строить индивидуальную траекторию школьникам, а также самой школе предлагать ученикам интересные формы обучения.

Как сообщал УНН, Верховный Суд запретил ребенку, не имеющему необходимых профилактических прививок, посещать дошкольное учебное заведение.