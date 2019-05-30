Верховний Суд заборонив невакцинованій дитині ходити у садочок
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Верховний Суд заборонив дитині, яка не має необхідних профілактичних щеплень, відвідувати дошкільний навчальний заклад. Відповідне рішення ухвалив Верховний Суд 12 травня, передає УНН з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.
Згідно з постановою Суду, касаційна скарга матері невакцинованої дитини, яка відстоювала право на освіту своєї дитини за умови непроходження нею обов’язкових для відвідування дитячого колективу профілактичних щеплень, залишається без задоволення.
Як ідеться в матеріалах справи, 2017 року навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад І ступеня, гімназія" подав касаційну скаргу на рішення суду першої інстанції, який надав можливість дитині відвідувати навчальний заклад. Скарга навчального закладу була задоволена, рішення суду першої інстанції скасоване, а суд ухвалив нове рішення, яким у задоволенні позову матері відмовлено.
Рішення суду апеляційної інстанції мотивовано тим, що право на дошкільну освіту законодавець пов'язує із обов'язком проходження профілактичних щеплень, які гарантують безпеку як самій дитині, так і оточуючим її особам, а тому висновки суду першої інстанції про неправомірність дій завідуючої дошкільного навчального закладу "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад І ступеня, гімназія" є необґрунтованими, такими, що суперечать закону.
Суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що у діях відповідача не вбачається вини, оскільки вони ґрунтуються на законі.
Довідка медичного центру "Сіліцея", показує що син позивачки здоровий, дитячий садок відвідувати може, у контакті з інфекційними хворими не був, не може замінювати висновок лікарсько-консультативної комісії при закладі охорони здоров'я про можливість відвідування дошкільного навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень. Дитина позивача не позбавлена права на освіту, оскільки вона може її отримати, а реалізація цього права потребує певних дій.
Нагадаємо, на початку травня в Рівненській області було зареєстровано 100 нових випадків захворювання на кір.
В Україні досі невакцинованими залишаються понад 400 тисяч дітей.