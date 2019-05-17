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На Рівненщині зареєстрували 100 нових випадків захворювання на кір

На Рівненщині зареєстрували 100 нових випадків захворювання на кір

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. За тиждень в Рівненській області зареєстровано 100 нових випадків захворювання на кір. Про це повідомляє УНН з посиланням на Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України.

Найбільше хворих зареєстровано у Березнівському (19 хворих), Рівненському (17), Сарненському (11) районах та м. Рівне (11). Серед захворілих 70 дітей. Впродовж тижня в інфекційні відділення госпіталізовано 63 хворих, з них 38 дітей.

Зареєстрований спалах кору в Зорянській НВК "Школа-гімназія", де захворіло 4 учні. Серед захворілих 2 дітей не мають жодного щеплення проти кору, а одна дитина не отримала чергового щеплення. Не зважаючи на вимоги законодавства не щеплені діти продовжують відвідувати організовані дитячі колективи.

При проведеному аналізу щепленості проти кору учнів даного закладу було встановлено, що 215 школярів (27,2%) не щеплені проти кору (53 не мають жодного щеплення, а 162 чергового щеплення проти кору).

Нових випадків кору у КЗ "Рівненський обласний спеціалізований будинок дитини" не зареєстровано. Діти, які перебували на лікуванні вже виписані із стаціонару.

Найефективнішим засобом, щоб попередити захворювання на кір це зробити щеплення. Отримати щеплення можна у комунальному медичному закладі, де ви підписали декларацію із сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром, нагадують у МОЗ.

Нагадаємо, з початку року (з 28 грудня 2018 р. до 8 травня 2019 р.) на кір захворіло 47 383 людини.

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