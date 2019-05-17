В Ровенской области зарегистрировали 100 новых случаев заболевания корью
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. За неделю в Ровенской области зарегистрировано 100 новых случаев заболевания корью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ровенский областной лабораторный центр МОЗ Украины.
Больше всего больных зарегистрировано в Березневском (19 больных), Ровенском (17), Сарненском (11) районах и в Ровно (11). Среди заболевших 70 детей. В течение недели в инфекционные отделения госпитализированы 63 больных, из них 38 детей.
Зарегистрирована вспышка кори в Зорянском УВК "Школа-гимназия", где заболело 4 ученика. Среди заболевших 2 детей не имеют ни одной прививки против кори, а один ребенок не получил очередной прививки. Несмотря на требования законодательства непривитые дети продолжают посещать организованные детские коллективы.
По проведенному анализу прививок против кори учащихся данного учреждения было установлено, что 215 школьников (27,2%) не привиты против кори (53 не имеют ни одной прививки, а 162 очередной прививки против кори).
Новых случаев кори в КЗ "Ровенский областной специализированный дом ребенка" не зарегистрировано. Дети, которые находились на лечении, уже выписаны из стационара.
Самым эффективным средством, чтобы предупредить заболевания корью это сделать прививку. Получить прививку можно в коммунальном медицинском учреждении, где вы подписали декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром, напоминают в Минздраве.
Напомним, с начала года (с 28 декабря 2018 до 8 мая 2019) корью заболело 47 383 человека.