В Україні понад 200 приватних дитсадків
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. В Україні станом на 1 січня 2019 року налічувалося майже 14,9 тис. дитсадків. З них понад 200 - приватної форми власності. Про це повідомила прес-служба МОН у відповіді на запит кореспондента УНН.
"Станом на 1 січня 2019 року в Україні налічується майже 14,9 тис. закладів дошкільної освіти. З них 14,666 – комунальної форми власності (знаходяться у сфері управління МОН), 201 – приватної форми власності", - йдеться у відповіді.
Нагадаємо, в Україні понад 200 шкіл - приватні.
Додамо, школам дозволили організовувати для дітей мережеву форму здобуття шкільної освіти – це дозволить будувати індивідуальну траєкторію школярам, а також самій школі пропонувати учням цікавіші форми навчання.
Як повідомляв УНН, Верховний Суд заборонив дитині, яка не має необхідних профілактичних щеплень, відвідувати дошкільний навчальний заклад.