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В Украине стало меньше свиней

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КИЕВ. 6 июня. УНН. За год количество свиней в Украине уменьшилось на 26,9 тыс. голов. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

По состоянию на 1 апреля 2019 года в сельхозяйствах всех категорий насчитывалось 6 млн 136 тыс. голов свиней, против 6 млн 613 тыс. годом ранее.

В частности, поголовье свиней в сельскохозяйственных предприятиях на 1 апреля составило 2 млн 623 тыс. голов, против 2 млн 786 тыс. голов годом ранее.

При этом, поголовье свиней в индивидуальных хозяйствах за год увеличилось на 135 тыс. - до 3 млн 512 тыс. голов.

Как писал УНН, украинцы едят в три раза меньше свинины, чем европейцы.

В частности, в прошлом году потребление свинины в странх ЕС составило 45 кг на душу населения, в Китае - 40 кг, в России - 30 кг, а в Украине - всего 15 кг.

Параллельно, цены на свинину в нашей стране уже выше, чем в Европе. Среди причин ценового бума специалисты называют эпидемию АЧС, а также увеличение объемов импорта свинины из-за рубежа.

Отметим, что в прошлом году в Украине было зафиксировано 145 случаев АЧС, а в этом - уже более 10.

По мнению депутата Сергея Тригубенко, контроллеры, в лице Госпродпотребслужбы, неэффективно и непрофессионально противостоят вирусу, и поэтому украинские фермеры продолжают нести миллионные убытки.

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