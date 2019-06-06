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В Україні поменшало свиней

В Україні поменшало свиней

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. За рік кількість свиней в Україні зменшилася на 26,9 тис. голів. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Станом на 1 квітня 2019 року в сільгосподарствах усіх категорій налічувалося 6 млн 136 тис. голів свиней, проти 6 млн 613 тис. роком раніше.

Зокрема, поголів'я свиней в сільськогосподарських підприємствах на 1 квітня становило 2 млн 623 тис. голів, проти 2 млн 786 тис. голів роком раніше.

При цьому, поголів'я свиней в індивідуальних господарствах за рік збільшилося на 135 тис. - до 3 млн 512 тис. голів.

Як писав УНН, українці їдять втричі менше свинини, ніж європейці. 

Зокрема, минулого року споживання свинини в країнах ЄС становило 45 кг на душу населення, у Китаї - 40 кг, у Росії - 30 кг, а в Україні — всього 15 кг.

Паралельно, ціни на свинину в нашій країні вже вищі, ніж в Європі. Серед причин цінового буму фахівці називають епідемію АЧС, а також збільшення обсягів імпорту свинини з-за кордону.

Зауважимо, що минулого року в Україні було зафіксовано 145 випадків АЧС, а цього року - вже понад 10.

На переконання депутата Сергія Тригубенка, контролери, в особі Держпродспоживслужби, неефективно та непрофесійно протистоять вірусу, і тому українські фермери продовжують зазнавати мільйонних збитків.

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