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В Украине улучшилось качество молока

В Украине улучшилось качество молока

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. Качество молока, которое поступало в прошлом году от сельхозпредприятий и хозяйств населения на перерабатывающие предприятия, улучшилась. Об этом сообщили в Отделе информационной политики и связей с общественностью Министерства аграрной политики и продовольствия Украины в ответ на информационный запрос УНН.

"Качество молока, поступившего на переработку, улучшилось. Свидетельством этого является рост по сравнению с аналогичным периодом закупки молока Экстра сорта на 32,8%, Высшего сорта - 5,0% и сокращение закупки молока І сорта на 8,7%, II сорта - 16,6%", - говорится в сообщении.

В 2018 году на перерабатывающие предприятия поступило более 4 млн тонн молока (в том числе 345,7 тыс. тонн принятого на давальческих началах и 25,0 тыс. тонн, производимого перерабатывающими предприятиями), из них у сельхозпредприятий закуплено 2,7 млн тонн молока, у хозяйств населения - более 1 млн тыс. тонн.

По данным Государственной статистической службы Украины, в 2018 году в Украине произвели 10064,0 тысяч тонн молока, из них сельхозпредприятиями 2755,7 тыс. тонн, а хозяйствами населения 7308,3 тыс. тонн.

Согласно данным Госстата, в 2017 году объем производства молока составил 10,3 млн тонн, что на 1% меньше, чем в 2016 году.

Данные Госкомстата приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНН, Украина вошла в топ-10 экспортеров молочной продукции.

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