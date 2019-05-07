В Україні покращилась якість молока

КИЇВ. 7 травня. УНН. Якість молока, яке надходило у минулому році від сільгосппідприємств та господарств населення на переробні підприємства, покращилась. Про це повідомили у Відділі інформаційної політики та зв'язків з громадськістю Міністерства аграрної політики та продовольства України у відповідь на інформаційний запит УНН.