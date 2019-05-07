В Україні покращилась якість молока
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Якість молока, яке надходило у минулому році від сільгосппідприємств та господарств населення на переробні підприємства, покращилась. Про це повідомили у Відділі інформаційної політики та зв'язків з громадськістю Міністерства аграрної політики та продовольства України у відповідь на інформаційний запит УНН.
“Якість молока, що надійшла на переробку, покращилась. Свідченням цього є зростання в порівнянні з аналогічним періодом закупівлі молока Екстра ґатунку на 32,8%, Вищого ґатунку — 5,0% та скорочення закупівлі молока І ґатунку на 8,7%, II ґатунку — 16,6%”, — йдеться у повідомленні.
У 2018 році на переробні підприємства надійшло понад 4 млн тонн молока (в тому числі 345,7 тис. тонн прийнятого на давальницьких засадах та 25,0 тис. тонн, виробленого переробними підприємствами), з них у сільгосппідприємств закуплено 2,7 млн тонн молока, у господарств населення — понад 1 млн тис. тонн.
За даним Державної статистичної служби України, у 2018 році в Україні виготовили 10064,0 тисяч тонн молока, з них сільгосппідприємствами 2755,7 тис. тонн, а господарствами населення 7308,3 тис. тонн.
Згідно з даними Держстату, у 2017 році обсяг виробництва молока становив 10,3 млн тонн, що на 1% менше, ніж у 2016 році.
Дані Держстату наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Як повідомляв УНН, Україна увійшла у топ-10 експортерів молочної продукції.