В Украине продлили вступительную кампанию в учреждения профтех образования

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“Вступительная кампания в профтехи продлена до 1 октября. Это означает, что у вас есть месяц, чтобы точно собрать все документы или же окончательно принять решение об обучении”, - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее сообщалось, что по результатам отбора на места государственного заказа в учреждениях высшего образования рекомендации по зачислению на бюджет получили 78 680 абитуриентов.