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путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

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В Украине продлили вступительную кампанию в учреждения профтех образования

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 августа. УНН. В Украине вступительная кампания в учреждения профессионального технического образования продлена до 1 октября. Это сделано для того, чтобы все абитуриенты имели достаточно времени, чтобы собрать необходимые документы и окончательно определиться с выбором профессии и учебного заведения, передает УНН со ссылкой на заявление Министерства образования и науки Украины.

Цитата

“Вступительная кампания в профтехи продлена до 1 октября. Это означает, что у вас есть месяц, чтобы точно собрать все документы или же окончательно принять решение об обучении”, - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее сообщалось, что по результатам отбора на места государственного заказа в учреждениях высшего образования рекомендации по зачислению на бюджет получили 78 680 абитуриентов. 

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