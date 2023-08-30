В Україні подовжили вступну кампанію до закладів профтех освіти

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“Вступну кампанію до профтехів продовжено до 1 жовтня. Це означає, що у вас є місяць, щоб точно дозібрати всі документи або ж остаточно ухвалити рішення про навчання”, - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що за результатами відбору на місця державного замовлення у закладах вищої освіти рекомендації щодо зарахування на бюджет отримали 78 680 вступників.