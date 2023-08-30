В Україні подовжили вступну кампанію до закладів профтех освіти
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. В Україні вступна кампанія до закладів професійної технічної освіти продовжена до 1 жовтня. Це зроблено для того, щоб усі абітурієнти мали достатньо часу, щоб зібрати необхідні документи та остаточно визначитися з вибором професії та закладу освіти, передає УНН з посиланням на заяву Міністерства освіти і науки України.
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“Вступну кампанію до профтехів продовжено до 1 жовтня. Це означає, що у вас є місяць, щоб точно дозібрати всі документи або ж остаточно ухвалити рішення про навчання”, - йдеться у повідомлені.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що за результатами відбору на місця державного замовлення у закладах вищої освіти рекомендації щодо зарахування на бюджет отримали 78 680 вступників.