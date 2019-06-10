В Украине подорожал транспорт

"Повышение цен на транспорт в целом на 1,5% в основном вызвано подорожанием топлива и масел на 4,1%", - сообщили в пресс-службе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В мае в Украине больше всего подорожали фрукты



Как сообщал УНН, по информации НБУ, потребительская инфляция в течение двух последних месяцев росла быстрее чем ожидалось, темпами через временные факторы - рост цен на некоторые овощи и горючее, однако уже во втором полугодии их влияние будет нивелировано .



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Инфляция в мае замедлилась