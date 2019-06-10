В Украине подорожала аренда жилья

"Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,7% произошло за счет снижения цен на природный газ на 4,2%. Вместе с тем произошло повышение платы за аренду жилья на 0,9 %, тарифов на водоснабжение и канализацию - на 0,8%, содержание домов и придомовых территорий - на 0,7% ", - сообщили в пресс-службе.

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Как сообщал УНН, по информации НБУ, потребительская инфляция в течение двух последних месяцев росла быстрее чем ожидалось, темпами через временные факторы - рост цен на некоторые овощи и горючее, однако уже во втором полугодии их влияние будет нивелировано .



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