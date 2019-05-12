В Украине подешевела компьютерная техника
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Базовая инфляция в апреле замедлилась до 7,4% в годовом измерении с 7,6% в марте. Аудиовизуальная и компьютерная техника была дешевле, чем год назад. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НБУ.
"Темпы роста цен на непродовольственные товары остались на уровне предыдущего месяца (2,7% г/г). В частности, низкими, как и раньше, были темпы подорожания одежды и обуви. Замедлился рост цен на товары домашнего обихода и фармацевтическую продукцию, а аудиовизуальная и компьютерная техника была дешевле, чем год назад", - сообщили в НБУ.
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Как сообщал УНН, инфляция на потребительском рынке в апреле 2019 года по сравнению с мартом 2019 года составила 1,0%, с начала года - 3,4%.
Напомним, за первые три месяца цена на хлеб в Украине в среднем подросла почти 3,7%, гречка подорожала на 3,1%, а ячневая крупа - на 7%.