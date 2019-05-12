В Україні подешевшала комп’ютерна техніка

КИЇВ. 12 травня. УНН. Базова інфляція у квітні сповільнилася до 7,4% у річному вимірі з 7,6% у березні. Аудіовізуальна та комп’ютерна техніка була дешевшою, ніж рік тому. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.