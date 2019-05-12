В Україні подешевшала комп’ютерна техніка
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Базова інфляція у квітні сповільнилася до 7,4% у річному вимірі з 7,6% у березні. Аудіовізуальна та комп’ютерна техніка була дешевшою, ніж рік тому. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.
"Темпи підвищення цін на непродовольчі товари залишилися на рівні попереднього місяця (2,7% р/р). Зокрема, низькими, як і раніше, були темпи подорожчання одягу та взуття. Уповільнилося зростання цін на товари домашнього вжитку та фармацевтичну продукцію, а аудіовізуальна та комп’ютерна техніка була дешевшою, ніж рік тому", - повідомили у НБУ.
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Як повідомляв УНН, інфляція на споживчому ринку у квітні 2019 року порівняно із березнем 2019 року становила 1,0%, з початку року – 3,4%.
Нагадаємо, за перші три місяці ціна на хліб в Україні в середньому підросла на майже 3,7 %, гречка здорожчала на 3,1 %, а ячна крупа - на майже 7 %.