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В Украине начали уборку ранних зерновых

Киев • УНН

 • 12593 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. В Украине начато уборочную кампанию ранних зерновых культур. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минагрополитики.

В Украине начали уборку ранних зерновых

"По состоянию на 20 июня в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях аграрии начали уборку ранних зерновых культур. В общем намолочено 404 тыс. тонн зерна нового урожая на площади 133 тыс. га (1%) при урожайности 30,3 ц/га", - указали в ведомстве.

В частности собрано:

  • озимой пшеницы - 49 тыс. тонн на площади 17 тыс. га при урожайности 29,1 ц/га;
  • ячменя - 341 тыс. тонн на площади 109 тыс. га. (4%) при урожайности 31,3 ц/га;
  • гороха - 14 тыс. тонн на площади 7 тыс. га (3%) при урожайности 18,2 ц/га.

Кроме того, начат сбор озимого рапса, которого намолочено 6 тыс. тонн на площади 4 тыс. га при урожайности 15,3 ц/га.

Напомним, в начале июня в Украине завершилась весенняя посевная.

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