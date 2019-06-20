В Україні почали жнива ранніх зернових
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. В Україні розпочато збиральну кампанію ранніх зернових культур. Про це УНН повідомили у прес-службі Мінагрополітики.
"Станом на 20 червня у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях аграрії розпочали збирання ранніх зернових культур. Загалом намолочено 404 тис. тонн зерна нового врожаю на площі 133 тис. га (1%) при врожайності 30,3 ц/га", - вказали у відомстві.
Зокрема зібрано:
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- озимої пшениці – 49 тис. тонн на площі 17 тис. га при врожайності 29,1 ц/га;
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- ячменю – 341 тис. тонн на площі 109 тис. га.(4%) при врожайності 31,3 ц/га;
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- гороху – 14 тис. тонн на площі 7 тис. га (3%) при врожайності 18,2 ц/га.
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Крім того, розпочато збирання озимого ріпаку, якого намолочено 6 тис. тонн на площі 4 тис. га при врожайності 15,3 ц/га.
Нагадаємо, на початку червня в Україні завершилася весняна посівна.