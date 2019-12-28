В Украине планируют ввести новую систему перевозок на железной дороге
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Укрзализныце планируют ввести новую систему перевозок и разделить компанию на три вертикали. Об этом сообщил глава правления АО Евгений Кравцов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.
"Своим решением правительство выполнило поручение Президента Украины Владимира Зеленского и дало нам зеленый свет на структурные реформы в Укрзализныце, которая через два года станет полноценной холдинговой железнодорожной компанией. План предусматривает создание пассажирской, грузовой и инфраструктурной вертикалей, создание порядка их взаимодействия и технического обслуживания; централизацию корпоративных услуг. Поэтому объявляю 2020-й годом централизации функций и ухода от регионального принципа управления", - отметил Кравцов.
По его словам, один из главных вопросов - компенсации расходов на пассажирские железнодорожные перевозки - также будет решен.
"В будущем в Укрзализныце заработает новая система перевозок. Ключевое отличие такой системы от существующей - механизм, согласно которому организатор перевозок будет заказывать их у перевозчиков с гарантией компенсации стоимости курсирования поезда. Это позволит избавиться от кросс-субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых", - уточнил Кравцов.
Кравцов отметил, что согласно указанному плану будет вестись работа по внедрению Единого электронного проездного документа на железнодорожном транспорте и внедрение автоматической оплаты проезда на пригородных маршрутах.
"И это еще не все. План предусматривает значительное улучшение безопасности железнодорожных перевозок и обновление технической политики на транспорте по европейским стандартам. У нас наконец появится орган, который будет заниматься расследованием транспортных происшествий", - резюмировал он.
Напомним, в Раду направили законопроект о создании регулятора в сфере транспорта.