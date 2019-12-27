У Раду направили законопроект про створення регулятора у сфері транспорту – Гончарук
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Уряд схвалив та направив у парламент законопроект про створення Національної комісії у сфері транспорту. Про це написав у своєму Telegram Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає УНН.
"Ціни на всі транспортні перевезення в Україні будуть ринковими та адекватними. Для цього уряд схвалив та направив у парламент законопроект про створення Національної комісії у сфері транспорту", - написав Гончарук.
За його словами, регулятор формуватиме тарифи на послуги суб’єктів природних монополій, видаватиме ліцензії у сфері залізничного транспорту та перевірятиме виконання їх умов.
"Завдання цього органу: формувати цінову та тарифну політику із застосуванням стимулюючих механізмів, контролювати ціноутворення та не допускати перехресне субсидіювання, сприяти розвитку конкуренції на ринку", - зазначив Прем’єр-міністр.
Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів про співпрацю з міжнародними партнерами з отримання цифрових дозволів на автомобільні перевезення.