В Раду направили законопроект о создании регулятора в сфере транспорта - Гончарук
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Правительство одобрило и направило в парламент законопроект о создании Национальной комиссии в сфере транспорта. Об этом написал в своем Telegram Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УНН.
"Цены на все транспортные перевозки в Украине будут рыночными и адекватными. Для этого правительство одобрило и направило в парламент законопроект о создании Национальной комиссии в сфере транспорта", - написал Гончарук.
По его словам, регулятор будет формировать тарифы на услуги субъектов естественных монополий, выдавать лицензии в сфере железнодорожного транспорта и проверять выполнение их условий.
"Задача этого органа: формировать ценовую и тарифную политику с применением стимулирующих механизмов, контролировать ценообразование и не допускать перекрестное субсидирование, способствовать развитию конкуренции на рынке", - отметил Премьер-министр.
Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал о сотрудничестве с международными партнерами по получению цифровых разрешений на автомобильные перевозки.