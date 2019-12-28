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В Україні планують запровадити нову систему перевезень на залізниці

В Україні планують запровадити нову систему перевезень на залізниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. В Укрзалізниці планують запровадити нову систему перевезень і розділити компанію на три вертикалі. Про це повідомив голова правління АТ Євген Кравцов, передає УНН з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

"Своїм рішенням уряд виконав доручення Президента України Володимира Зеленського і дав нам зелене світло на структурні реформи в Укрзалізниці, яка через два роки стане повноцінною холдинговою залізничною компанією. План передбачає створення пасажирської, вантажної та інфраструктурної вертикалей, створення порядку їх взаємодії та технічного обслуговування; централізацію корпоративних послуг. Тож оголошую 2020 роком централізації функцій та відходу від регіонального принципу управління", — наголосив Кравцов.

За його словами, одне з найголовніших питань — компенсації витрат на пасажирські залізничні перевезення — також буде вирішене.

"У майбутньому в Укрзалізниці запрацює нова система перевезень. Ключова відмінність такої системи від існуючої — механізм, згідно з яким організатор перевезень буде замовляти їх у перевізників з гарантією компенсації вартості курсування поїзду. Це дозволить позбавитись крос-субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних", — уточнив Кравцов.

Кравцов зазначив, що згідно з вказаним планом буде вестись робота по впровадження Єдиного електронного проїзного документа на залізничному транспорті та запровадження автоматичної сплати проїзду на приміських маршрутах.

"І це ще не все. План передбачає значне покращення безпеки залізничних перевезень й оновлення технічної політики на транспорті за європейськими стандартами. У нас нарешті з'явиться орган, який буде займатись розслідуванням транспортних подій", — резюмував він.

Нагадаємо, у Раду направили законопроект про створення регулятора у сфері транспорту.

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