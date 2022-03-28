В Украине планируют запретить пророссийские партии: какова процедура и последствия
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который будет определять процедуру и последствия запрета пророссийских партий в Украине. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по вопросам правовой политики, нардеп от “Слуги народа” Ольга Совгиря, передает УНН.
Цитата
"Зарегистрирован проект закона, который будет определять процедуру и последствия запрета пророссийских партий (номер 7172-1)", - написала Совгиря.
Детали
Совгиря перечислила основные положения:
· В условиях военного положения дела о запрете политической партии в качестве суда первой инстанции подсудны апелляционному административному суду в апелляционном округе, который включает город Львов.
· Судом апелляционной инстанции по делу о запрете Партии, является Верховный Суд в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из пяти судей. Судебное решение Верховного Суда по таким делам является окончательным и кассационному обжалованию не подлежит.
· Административное дело о запрете партии решается судом первой инстанции в течение месяца после открытия производства по делу.
· Суд апелляционной инстанции рассматривает дело в течение месяца после открытия апелляционного производства.
· В случае запрета судом партии имущество, средства и другие активы партии и ее структурных образований переходят в собственность государства, о чем указывается в решении суда.
Контекст
На время действия военного положения в Украине СНБО Украины приняло решение прекратить деятельность 11 партий. Речь о партии:
Оппозиционная платформа - "За жизнь",
"Партия Шария",
"Наши",
"Оппозиционный блок",
"Левая оппозиция",
"Союз левых сил",
"Государство",
"Прогрессивная социалистическая партия Украины",
"Социалистическая партия Украины",
"Социалисты",
"Блок Владимира Сальдо".