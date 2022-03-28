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В Украине планируют запретить пророссийские партии: какова процедура и последствия

Киев • УНН

 • 97903 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который будет определять процедуру и последствия запрета пророссийских партий в Украине. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по вопросам правовой политики, нардеп от “Слуги народа” Ольга Совгиря, передает УНН.

В Украине планируют запретить пророссийские партии: какова процедура и последствия

Цитата

"Зарегистрирован проект закона, который будет определять процедуру и последствия запрета пророссийских партий (номер 7172-1)", - написала Совгиря.

Детали

Совгиря перечислила основные положения:

· В условиях военного положения дела о запрете политической партии в качестве суда первой инстанции подсудны апелляционному административному суду в апелляционном округе, который включает город Львов.

· Судом апелляционной инстанции по делу о запрете Партии, является Верховный Суд в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из пяти судей. Судебное решение Верховного Суда по таким делам является окончательным и кассационному обжалованию не подлежит.

· Административное дело о запрете партии решается судом первой инстанции в течение месяца после открытия производства по делу.

· Суд апелляционной инстанции рассматривает дело в течение месяца после открытия апелляционного производства.

· В случае запрета судом партии имущество, средства и другие активы партии и ее структурных образований переходят в собственность государства, о чем указывается в решении суда.

Контекст

На время действия военного положения в Украине СНБО Украины приняло решение прекратить деятельность 11 партий. Речь о партии:

Оппозиционная платформа - "За жизнь",

"Партия Шария",

"Наши",

"Оппозиционный блок",

"Левая оппозиция",

"Союз левых сил",

"Государство",

"Прогрессивная социалистическая партия Украины",

"Социалистическая партия Украины",

"Социалисты",

"Блок Владимира Сальдо".

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