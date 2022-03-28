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В Україні планують заборонити проросійські партії: яка процедура та наслідки

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який визначатиме процедуру та наслідки заборони проросійських партій в Україні. Про це повідомила заступниця голови комітету з питань правової політики, нардеп від “Слуги народу” Ольга Совгиря, передає УНН.

В Україні планують заборонити проросійські партії: яка процедура та наслідки

Цитата

"Зареєстровано проект закону, який визначатиме процедуру та наслідки заборони проросійських партій (номер 7172-1)", - написала Совгиря.

Деталі

Совгиря перерахувала основні положення:

· В умовах воєнного стану справи про заборону політичної партії як суду першої інстанції підсудні апеляційному адміністративному суду в апеляційному окрузі, що включає місто Львів.

· Судом апеляційної інстанції в справі про заборону партії, є Верховний Суд у складі колегії Касаційного адміністративного суду не менше ніж з п'яти суддів. Судове рішення Верховного Суду у таких справах є остаточним і касаційному оскарженню не підлягає.

· Адміністративна справа про заборону партії вирішується судом першої інстанції протягом місяця після відкриття провадження у справі.

· Суд апеляційної інстанції розглядає справу протягом місяця після відкриття апеляційного провадження.

· У разі заборони судом партії майно, кошти та інші активи партії та її структурних утворень переходять у власність держави, про що зазначається у рішенні суду.

Контекст

На час дії воєнного стану в Україні РНБО України прийняло рішення припинити діяльність 11 партій. Мова про партії:

Опозиційна платформа – "За життя",

"Партія Шарія",

"Наші",

"Опозиційний блок",

"Ліва опозиція",

"Союз лівих сил",

"Держава",

"Прогресивна соціалістична партія України",

"Соціалістична партія України",

"Соціалісти",

"Блок Володимира Сальдо".

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