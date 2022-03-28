В Україні планують заборонити проросійські партії: яка процедура та наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який визначатиме процедуру та наслідки заборони проросійських партій в Україні. Про це повідомила заступниця голови комітету з питань правової політики, нардеп від “Слуги народу” Ольга Совгиря, передає УНН.
Цитата
"Зареєстровано проект закону, який визначатиме процедуру та наслідки заборони проросійських партій (номер 7172-1)", - написала Совгиря.
Деталі
Совгиря перерахувала основні положення:
· В умовах воєнного стану справи про заборону політичної партії як суду першої інстанції підсудні апеляційному адміністративному суду в апеляційному окрузі, що включає місто Львів.
· Судом апеляційної інстанції в справі про заборону партії, є Верховний Суд у складі колегії Касаційного адміністративного суду не менше ніж з п'яти суддів. Судове рішення Верховного Суду у таких справах є остаточним і касаційному оскарженню не підлягає.
· Адміністративна справа про заборону партії вирішується судом першої інстанції протягом місяця після відкриття провадження у справі.
· Суд апеляційної інстанції розглядає справу протягом місяця після відкриття апеляційного провадження.
· У разі заборони судом партії майно, кошти та інші активи партії та її структурних утворень переходять у власність держави, про що зазначається у рішенні суду.
Контекст
На час дії воєнного стану в Україні РНБО України прийняло рішення припинити діяльність 11 партій. Мова про партії:
Опозиційна платформа – "За життя",
"Партія Шарія",
"Наші",
"Опозиційний блок",
"Ліва опозиція",
"Союз лівих сил",
"Держава",
"Прогресивна соціалістична партія України",
"Соціалістична партія України",
"Соціалісти",
"Блок Володимира Сальдо".