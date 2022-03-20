РНБО припиняє діяльність проросійських партій в Україні

Цитата

"Рада національної безпеки і оборони України вирішила… Враховуючи повномасштабну війну, розвʼязану російською федерацією, та звʼязки деяких політичних структур з цією державою, призупиняється будь-яка діяльність низки політичних партій на час воєнного стану. А саме:

- Опозиційна платформа – "За життя",

- "Партія Шарія",

- "Наші",

- "Опозиційний блок",

- "Ліва опозиція",

- "Союз лівих сил",

- "Держава",

- "Прогресивна соціалістична партія України",

- "Соціалістична партія України",

- "Соціалісти",

- "Блок Володимира Сальдо".

Будь-яка активність політиків, спрямована на розкол чи на колаборацію, не матиме успіху. Але отримає жорстку відповідь", - про це заявив Президент.

Володимир Зеленський додав, що Міністерство юстиції невідкладно вжиє заходи щодо заборони діяльності зазначених політичних партій.