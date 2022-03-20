РНБО припиняє діяльність проросійських партій в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. На час дії воєнного стану в Україні призупиняється діяльність 11 партій. Таке рішення РНБО озвучив Володимир Зеленський під час свого нічного звернення. Про це інформує УНН.
Цитата
"Рада національної безпеки і оборони України вирішила… Враховуючи повномасштабну війну, розвʼязану російською федерацією, та звʼязки деяких політичних структур з цією державою, призупиняється будь-яка діяльність низки політичних партій на час воєнного стану. А саме:
- Опозиційна платформа – "За життя",
- "Партія Шарія",
- "Наші",
- "Опозиційний блок",
- "Ліва опозиція",
- "Союз лівих сил",
- "Держава",
- "Прогресивна соціалістична партія України",
- "Соціалістична партія України",
- "Соціалісти",
- "Блок Володимира Сальдо".
Будь-яка активність політиків, спрямована на розкол чи на колаборацію, не матиме успіху. Але отримає жорстку відповідь", - про це заявив Президент.
Володимир Зеленський додав, що Міністерство юстиції невідкладно вжиє заходи щодо заборони діяльності зазначених політичних партій.