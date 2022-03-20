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СНБО прекращает деятельность пророссийских партий в Украине

Киев • УНН

 • 177622 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. На время действия военного положения в Украине приостанавливается деятельность 11 партий. Такое решение СНБО озвучил Владимир Зеленский во время своего ночного обращения. Об этом информирует УНН.

Цитата

"Совет национальной безопасности и обороны Украины решил. Учитывая полномасштабную войну, развязанную российской федерацией, и связи некоторых политических структур с этим государством, приостанавливается любая деятельность ряда политических партий на время военного положения. А именно:

- Оппозиционная платформа - "За жизнь",

- "Партия Шария",

- "Наши",

- "Оппозиционный блок",

- "Левая оппозиция",

- "Союз левых сил",

- "Государство",

- "Прогрессивная социалистическая партия Украины",

- "Социалистическая партия Украины",

- "Социалисты",

- "Блок Владимира Сальдо".

Любая активность политиков, направленная на раскол или на коллаборацию, не будет иметь успеха. Но получит жесткий ответ", - об этом заявил Президент.

Владимир Зеленский добавил, что Министерство юстиции безотлагательно примет меры по запрету деятельности указанных политических партий.

Украинские Национальные Новости

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