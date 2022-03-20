СНБО прекращает деятельность пророссийских партий в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. На время действия военного положения в Украине приостанавливается деятельность 11 партий. Такое решение СНБО озвучил Владимир Зеленский во время своего ночного обращения. Об этом информирует УНН.
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"Совет национальной безопасности и обороны Украины решил. Учитывая полномасштабную войну, развязанную российской федерацией, и связи некоторых политических структур с этим государством, приостанавливается любая деятельность ряда политических партий на время военного положения. А именно:
- Оппозиционная платформа - "За жизнь",
- "Партия Шария",
- "Наши",
- "Оппозиционный блок",
- "Левая оппозиция",
- "Союз левых сил",
- "Государство",
- "Прогрессивная социалистическая партия Украины",
- "Социалистическая партия Украины",
- "Социалисты",
- "Блок Владимира Сальдо".
Любая активность политиков, направленная на раскол или на коллаборацию, не будет иметь успеха. Но получит жесткий ответ", - об этом заявил Президент.
Владимир Зеленский добавил, что Министерство юстиции безотлагательно примет меры по запрету деятельности указанных политических партий.