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В Украине планируют штрафовать за ухудшение плодородия земель

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. Кабинет министров Украины принял постановление, которое предусматривает возмещение арендодателю убытков в случае ухудшения качества почвы арендованного земельного участка или приведения ее в непригодное состояние. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

Как отмечается, постановлением о внесении изменений в Типовой договор аренды земли усовершенствован механизм управления в сфере использования и охраны земель, сохранения и воспроизводства плодородия почв. Ожидается, что решение будет способствовать защите интересов арендодателей - владельцев земельных участков, а также увеличению поступлений в местные бюджеты.

Принятые усовершенствования предусматривают, в частности, фиксацию в договоре аренды показателей качественных характеристик почвенного покрова земельного участка на момент ее передачи в аренду, а также возмещение арендодателю убытков в случае ухудшения качества почвы арендованного земельного участка или приведения ее в непригодное состояние.

Также предусматривается установление срока выплаты арендной платы за пользование земельным участком и усиление ответственности в случае ее несвоевременной выплаты (штраф, пеня).

Ранее Президент П.Порошенко заявил, что рынка земли не будет до создания эффективного реестра.

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